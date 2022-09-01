«غوتيريش» يقترح مبعوثا جديدا إلى ليبيا.. من هو خليفة «يان كوبيتش»؟

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش؛ مجلس الأمن بشأن رغبته في تعيين السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

غوتيريش وفي رسالته إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، طلب الرد على رغبته في تعيين باثيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا، في موعد أقصاه مساء غدا الجمعة.

وعيّن باثيلي في أغسطس عام 2021 بمنصب رئيس لجنة المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا، وقدّم توصيات بشأن إعادة هيكلة وولاية البعثة.

ودعا باثيلي في التقارير التي قدمها بعد استكمال الدراسة إلى العودة للهيكل السابق للبعثة، بوجود رئيس لها، ونائبين أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الإنسانية.

وشدد باثيلي آنذاك على ضرورة تكثيف الأمم التحدة لجهود الوساطة التي تبذلها البعثة الأممية وزيادة مواردها وقدراتها لتحقيق النتائج المرجوة منها.