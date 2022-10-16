«غوتيريش» يُؤكد ضرورة تجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن نية الخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.



‎وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بمناسبة وصول ممثله الخاص عبد الله باتيلي إلى ليبيا وبداية استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس، على ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه باتيلي في مهمته في ليبيا، مؤكدا أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن.