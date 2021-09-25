«غوتيريش» يُؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

وجاء اللقاء لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي، على جهود الأمم المتحدة، في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، للوصول بالبلاد، إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية، وفق قوله.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، ورحب بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف.

وتناول اللقاء أيضاً ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.