«غوتيريش» يُؤكد لـ «عباس» ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في القدس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس واحترامه.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن الطرفان ناقشا الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في الأماكن المقدسة بالقدس، والجهود المبذولة لتخفيف التوتر وإنهاء الاستفزازات والخطوات أحادية الجانب واستعادة الهدوء.

وأضاف بيان الأمم المتحدة «جدد الأمين العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه»، معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مؤكدا استمرار جهوده لمعالجة الوضع المالي للوكالة.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات الأقصى، جراء اقتحامات يومية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس، بعد أن استمر أسبوعا.