«غوتيريش» يُثمن دور الجزائر ومساهمتها في تسوية الأزمة الليبية

ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الدور الجزائري في ليبيا، والتزامها التام بالمساهمة في التسوية النهائية للأزمة الليبية.

وأعرب غوتيرش في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عبر تقنية التواصل المرئي حول مستجدات الوضع في ليبيا عن أمله في مواصلة عمل الجزائر لصالح ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

من جانبه رحب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، يوم الجمعة الماضي، بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

يُشار إلى أن الجزائر قد رحبت في الـ10 من أكتوبر بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف برعاية أممية الجمعة، لافتة إلى أنه بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل في ليبيا.

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيقه بصدق وحسن نية، وضرورة الوصول إلى تسوية سياسية عبر حوار ليبي- ليبي يقود إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة لإنهاء الأزمة في ليبيا.