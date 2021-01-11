«غوتيريش» يُحذّر من ارتفاع درجة حرارة الأرض

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من الإخفاقات في حالة الطوارئ المناخية وإمكانية ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب إلى أكثر من 3 درجات مئوية هذا القرن.

وأشار غوتيريش إلى أن العقد الماضي أكثر سخونة في تاريخ البشرية، وثاني أكسيد الكربون وصل إلى مستويات قياسية.

جاء ذلك في كلمة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، خلال الحدث الافتراضي “نحن الشعوب” الذي يتزامن مع الذكرى الـ 75 لعقد أول اجتماع للجمعية العامة للمنظمة في لندن في 10 يناير 1946.

وأكد غوتيريش الحاجة إلى خفض الانبعاثات العالمية للكربون بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010.