«غوتيريش» يُحذّر من عودة سباق التسلح النووي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من عودة سباق التسلح النووي وسط توتر دولي متزايد.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو، أشار غوتيريش إلى أن العالم لديه بالفعل 13 ألف قنبلة نووية واستثمارات ضخمة في تحديث الترسانات الذرية.

وحث غوتيريش الدول التي تمتلك أسلحة نووية على الالتزام بتعهدها بعدم المبادأة باستخدام ترساناتها النووية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “هذه هي اللحظة المناسبة لمطالبة الدول المسلحة نوويًا بالالتزام بمبدأ عدم المبادأة بالاستخدام، والالتزام بعدم استخدام، وعدم تهديد الدول غير النووية”.

وأضاف غوتيريش: “أعتقد أنه لا أحد يستطيع قبول فكرة اندلاع حرب نووية جديدة، وهذا سيكون تدميرا للكوكب، والشيء الواضح هو أنه إذا لم يبدأ أحد باستخدامها، فلن تكون هناك حرب نووية”.

ونوه أمين عام الأمم المتحدة إلى أنه بعد عقود من جهود نزع السلاح النووي، فإن العالم الآن “يتحرك إلى الوراء”.

ولفت غوتيريش إلى أن المليارات التي يتم استخدامها في سباق التسلح يجب استخدامها لمكافحة تغير المناخ، ومحاربة الفقر، وتلبية احتياجات المجتمع الدولي.

وخلال زيارته لليابان قام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة هيروشيما لإحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي توافق 6 أغسطس 1945م.