«غوتيريش» يُدين الانقلاب العسكري في السودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانقلاب العسكري في السودان، مؤكدا على ضرورة إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وجميع المسؤولين الآخرين.

وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أدين الانقلاب العسكري المستمر في السودان، ولا بد من إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين على الفور”.

وأضاف أنه “يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في السودان”.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة يوم الاثنين، وحل حكومة انتقالية كان من المفترض أن تقود البلاد إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه “تم اختطافه وزوجته فجر يوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية”.