«غوتيريش» يُرشح مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الاثنين القادم، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا.

ومن المتوقع أن يطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن مصادر دبلوماسية قولها، أن المرشح الجديد لمنصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي الذي يتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه.

وفي حال تعيين عبدالله بيتالي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون المبعوث رقم 8 بعد كل من الأميركية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، واللبناني غسان سلامة، والألماني مارتن كوبلر، والإسباني برناردينو ليون، واللبناني طارق متري، والبريطاني إيان مارتن، والأردني عبدالإله الخطيب.