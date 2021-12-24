«غوتيريش» يُشدّد على إجراء الانتخابات الليبية في ظروف مناسبة

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في ظروف مناسبة، لإنهاء الانتقال السياسي سلميا، ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطياً.

جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن الأمين العام أُحيط علماً بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الصادر في 22 ديسمبر، بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشاد الأمين العام بالليبيين البالغ عددهم 2.8 مليون الذين سجلوا أسماءهم للتصويت، منوهاً إلى أنه يتحتم احترام إرادة الشعب، ويتعين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

وفي هذا الصدد، أُحيط الأمين العام علماً بتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا المرفوعة إلى مجلس النواب، ورحب بالتزام المفوضية المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القائمة.

وأشار البيان إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سيوصلان دعم العملية التي يتملك زمامها ويقودها الليبيون لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.