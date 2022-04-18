«غوتيريش» يُشدّد على احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس

شدّد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة “التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل”.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد، بين الأمين العام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان، أن “الأمين العام أعاد التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه”.

وأضاف البيان: “يجب تجنب الاستفزازات بأي شكل”.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى المُبارك، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم الجمعة الماضي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكلت بهم، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، حيث تم اعتقال نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.

كما تجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى أمس الأحد، حيث أصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري