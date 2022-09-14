«غوتيريش» يُطالب بسرعة إجراء الانتخابات في ليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإسراع في إجراء الانتخابات في ليبيا يقبل نتائجها الجميع، مؤكداً أن من المهم للغاية صون السلم بين شرق البلاد وغربها.

وفي مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية، شدّد غوتيريش على ضرورة صون السلم في ليبيا من خلال المحافظة على السلام بين المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك المحافظة على السلام داخل العاصمة طرابلس.

واعتبر غوتيريش أن وقف الأعمال العدائية في ليبيا أمر أساسي وضروري من أجل التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، بما يسمح بإحداث التعديلات القانونية الضرورية لإجراء الانتخابات.

كما شدّد غوتيريش، على ضرورة دعم كل الأطراف الخارجية المنخرطة في الصراع لعملية التسوية، حتى يتم إجراء انتخابات مشروعة يقبلها الجميع.