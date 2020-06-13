«غوتيريش» يُعرب عن صدمته الشديدة جراء اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في الأيام الأخيرة، معظمها في مدينة ترهونة.«»

وفي بيان نقله الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما دعا على وجه الخصوص السلطات إلى تأمين مواقع المقابر الجماعية من العبث، والتعرف إلى الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد عرضت المساعدة في هذا الصدد.

وذكَّر الأمين العام مرة أخرى جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد غوتيريش دعوته إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين، بحسب البيان.

ورحب أمين عام الأمم المتحدة باستئناف عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 معرباً عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار قريبا.