«غوتيريش» يُعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الذي وصفه بـ”الخطير والمتدهور” في ليبيا.

ونقلت صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على فيسبوك، عن غوتيريش قوله، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا يُقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف منذ العام الماضي.

وحث أمي عام الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لكل من هم بحاجة لها.

وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش في ليبيا كالمشروعات التي تركز على دعم الصحة، ووفرة الغذاء، والتعليم، والكهرباء، والصحافة، والريادة، والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.

أعرب أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة 🇺🇳 عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا 🇱🇾. ذكر… تم النشر بواسطة ‏European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا‏ في الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١