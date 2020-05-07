«غوتيريش» يُعرب عن قلقه من استخدام المرتزقة في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن “القلق الشديد” إزاء استخدام المرتزقة في الصراع الحالي بليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأجاب دوجاريك عن أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من تقرير معروض على مجلس الأمن الدولي، يتحدث عن دور المرتزقة الأجانب في إذكاء الصراع الدائر بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وعناصر حفتر.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن دوجاريك قوله: “نحن قلقون بشدة من تواجد المرتزقة في ليبيا، وغوتيريش تحدث مرارا عن ذلك علانية”.

وأضاف أن “ليبيا لا تحتاج إلى مرتزقة، بل إلى مصالحة تقود نحو تسوية سياسية للأزمة”.

وحول تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه في الثاني من مارس الماضي، قال دوجاريك إن “عملية ترشيح اسم لهذا المنصب مستمرة، والسيدة ستيفاني ويليامز تقوم بعملها لحين إعلان مبعوث جديد لهذا البلد”.

اقترح تصحيحاً