غوتيريش: 2020 لا يشبه أي عام آخر

أفاد غوتيريش في بيان وزع أمس الثلاثاء بمناسبة نشر تقرير التوقعات الإنسانية العالمية للعام المقبل: “لم يكن عام 2020 يشبه أي عام آخر. النزاعات وتغير المناخ والفيروسات التاجية خلقت أكبر تحد إنساني منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية تحتاج إلى 35 مليار دولار لمواجهة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع قد تضاعف، ومئات الملايين من الأطفال لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس، ومستوى الفقر المدقع ارتفع لأول مرة منذ 22 عاما”.

وشدد غوتيريش على ضرورة “التحرك لدعم أولئك الأكثر عرضة للخطر في هذا الوقت غير المسبوق. نحن بحاجة إلى 35 مليار دولار للحصول على المساعدات الحيوية لـ160 مليون شخص من الفئات ذات الأحوال الأكثر ضعفا” وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأشار إلى ضرورة “الاستمرار في التعامل مع الأسباب الكامنة وراء المشاكل الإنسانية وخاصة النزاعات”.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء لإعلان هدنة عالمية فيما تبقى من العام، وقال بهذا الشأن: “أطلب من جميع أطراف النزاعات ومن لهم نفوذ عليها أن يدعموا دعوتي لهدنة عالمية بنهاية 2020”.