غوتيريش: 700 مليون شخص حول العالم يعانون «الفقر المدقع»

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن نحو 700 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المدقع على مستوى العالم، وذلك خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عقدت في الدوحة.

وأشار غوتيريش إلى أن الدول النامية لا تحصل على الدعم الكافي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الأمين العام على ضرورة الاتفاق على خطة عالمية لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في الدول النامية.

من جانبه، أشار كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، مثل كوستانتينوس برهوتسفا، إلى أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تزال تخضع لهيمنة القوى الغربية، وأن منح الأموال لأوكرانيا يعكس اعتبارات جيوسياسية أكثر من كونه دعمًا للتنمية.

كما شدد برهوتسفا على أن مئات الملايين من الأفارقة ما زالوا مهمشين، بينما تُوجَّه الموارد إلى مناطق أخرى، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة وإنشاء آليات تمويل بديلة، مثل بنك البريكس، لتلبية احتياجات الجنوب العالمي.