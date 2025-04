غوغل تتيح مزايا مجانية لجميع مستخدمي «جميني».. تعرّف عليها!

أعلنت شركة غوغل عن “إتاحة مزايا “الرؤية” في مساعدها الذكي Gemini بشكل مجاني لجميع المستخدمين، بعدما كانت متوفرة حصرياً لمشتركي الخدمة المدفوعة Gemini Advanced”.

وبحسب منشور رسمي على منصة “إكس”، “بدأت جوجل في توفير ميزتي Live with Camera وShare Screen تدريجياً على هواتف أندرويد دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، في خطوة توسّع من قدرات Gemini في التفاعل مع العالم الحقيقي”.

Gemini يرى ما حولك

وبحسب غوغل، “تتيح المزايا الجديدة للمستخدمين “الاستفادة من قدرات Gemini عبر كاميرا الهاتف، للحصول على معلومات فورية حول ما يظهر أمامهم، مثل المساعدة في إصلاح أعطال منزلية، أو تقديم توصيات أثناء التسوق الإلكتروني، بمقارنة المنتجات والأسعار”، كما تتيح “ميزة مشاركة الشاشة (Share Screen) للمستخدم الحصول على مقترحات تتعلق بالمحتوى النصي أو الصور أثناء تصفحه، أو تطوير محتوى حساباته على الشبكات الاجتماعية، بالاعتماد على ما يظهر على شاشة هاتفه الذكي”.

منافسة مباشرة مع ChatGPT

ووفق غوغل، “تضع هذه الخطوة “جوجل في مواجهة مباشرة مع ChatGPT من OpenAI، الذي سبق أن أتاح مزايا مشابهة مجاناً في وقت سابق من العام الجاري، ما يزيد من حدة المنافسة في سوق المساعدات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي”.

كيف تفعل المزايا الجديدة؟

يمكن تفعيل “ميزة Gemini Live with Camera “بالضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم الضغط على أيقونة الكاميرا، ليبدأ Gemini في “رؤية” العالم عبر كاميرا الهاتف”، أما “لتفعيل ميزة مشاركة الشاشة، فيكفي الضغط على الزر العائم “Share this Screen with Gemini”، ليبدأ المساعد الذكي بتحليل ما يظهر على الشاشة وتقديم المساعدة الفورية”.