غوغل تثير الجدل.. تغيير تسمية «الخليج الفارسي» في خرائطها!

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قامت شركة غوغل بإعادة تسمية “الخليج الفارسي” إلى “الخليج العربي” في تطبيق خرائطها لبعض المستخدمين، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذه التسمية الجديدة، حيث يأتي هذا التغيير في وقت حساس تتقاطع فيه التوترات السياسية الإقليمية مع الضغوط العربية المستمرة لتغيير التسمية التاريخية لهذه المنطقة المائية التي تحظى بأهمية استراتيجية كبرى.

وقال مستخدمون في منطقة الشرق الأوسط إن التطبيق بدأ يعرض اسم “الخليج العربي” عند البحث باستخدام مصطلحات مثل “Arab Gulf” أو “Persian Gulf”.

ولم تقدم غوغل أي تفسير رسمي لهذا التغيير حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول دوافع القرار، ويأتي هذا التغيير في سياق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اقترح تغيير اسم الخليج إلى “الخليج العربي”، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السياسية العربية لدفع باتجاه استخدام هذه التسمية.

من جانبها، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطوة ترامب بأنها ذات دوافع سياسية وعدائية، معتبرًا أن أي تغيير في التسمية لن يكون له شرعية أو تأثير قانوني أو جغرافي، وأشار إلى أن ذلك سيثير غضب الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.

وتعرف هذه المنطقة المائية الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لإيران تاريخيًا باسم “الخليج الفارسي” منذ القرن السادس عشر، على الرغم من أن العديد من دول الشرق الأوسط تستخدم تسمية “الخليج العربي”.

في السابق، هددت الحكومة الإيرانية في عام 2012 بمقاضاة غوغل بسبب قرارها عدم تسمية هذا المسطح المائي في خرائطها، وداخل الولايات المتحدة، تعرض خرائط غوغل اسم “الخليج الفارسي (الخليج العربي)”، بينما تلتزم خرائط آبل بتسمية “الخليج الفارسي” فقط.

هذا وتعد تسمية الخليج الفارسي إحدى المسائل التاريخية والجغرافية المثيرة للجدل بين إيران والدول العربية في منطقة الخليج، ويُعرف هذا المسطح المائي باسم “الخليج الفارسي” منذ القرن السادس عشر، ولكن دولًا عربية عديدة تفضل استخدام مصطلح “الخليج العربي” في إشاراتها لهذا الخليج الذي يفصل بين شبه الجزيرة العربية وإيران.

ويتجدد الجدل حول التسمية بين الحين والآخر، حيث شهدت المنطقة العديد من التوترات السياسية المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في ظل الضغوط المستمرة من الدول العربية لتغيير التسمية التاريخية، وفي هذا السياق، كانت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح تغيير التسمية إلى “الخليج العربي”، جزءًا من هذا التحرك السياسي، مما أثار ردود فعل قوية من إيران.