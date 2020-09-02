غوغل.. تحذير لمستخدمي «أندرويد» بحذف تطبيقات حُظرت من المتجر

احذفها فورا هكذا حذرت شركة غوغل مستخدميها، من ضرورة حذف تطبيقات قامت الشركة بحظرها من على متجرها.

حيث حظرت شركة غوغل للتو مجموعة أخرى من التطبيقات الخطيرة من متجر “بلاي” الشهير، وجرى تحذير مستخدمي “أندرويد” لحذفها الآن من هواتفهم الذكية على الفور.

ولا يمر أسبوع غالبا دون تنبيه مستخدمي هواتف “أندرويد” إلى تهديد آخر.

وللأسف، بدأ شهر سبتمبر بشكل سيء مع تنبيهات بشأن عدد من التطبيقات، التي يمكن أن تحتوي على برامج خبيثة.

ويعمل الخلل الجديد على تثبيت برامج تجسس مخفية وبرامج اتصال متميزة على الهواتف الذكية، وخداع المستخدمين للمصادقة على خطط اشتراك أولية باهظة الثمن لم يرغبوا بها أو لا يستطيعون تحملها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن فريق الأمن في Pradeo إنهم اكتشفوا 6 تطبيقات أخرى لنظام “أندرويد”، يمكنها ملء الهواتف ببرامج Joker الخبيثة المخفية.

وأوضح روكسان سواو من Pradeo: “يعد “جوكر” برنامج خبيث (مُصنف على أنه Fleeceware) والذي يتمثل نشاطه الرئيسي في محاكاة النقرات واعتراض الرسائل القصيرة للاشتراك في الخدمات المميزة المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين.

وباستخدام أقل قدر ممكن من الشفيرة وإخفائها تماما، ويولد “جوكر” بصمة سرية للغاية قد يكون من الصعب اكتشافها”.

ويُعتقد أن التطبيقات التي ظهرت في هذا الهجوم الأخير، جمعت أكثر من 200000 عملية تثبيت، ما يعني أن عددا كبيرا من أجهزة المستخدمين يمكن أن تصاب الآن.

وحذفت غوغل 4 تطبيقات من متجر “بلاي” على الفور، على الرغم من بقاء تطبيقين حتى مساء أمس الأول من سبتمبر.

وتغير كل هذا بين عشية وضحاها مع إزالة جميع التطبيقات الآن من متجر “بلاي”.

وفيما يلي قائمة بالتطبيقات المحذوفة:

– Safety AppLock.

– Convenient Scanner 2.

– Push Message-Texting&SMS.

– Emoji Wallpaper.

– Separate Doc Scanner.

– Fingertip GameBox