غوغل تحذّر.. هجوم غير مسبوق يستهدف مليارات مستخدمي «جيميل»

كشفت شركة غوغل عن “تعرّض نحو 1.8 مليار مستخدم لخدمة البريد الإلكتروني “جيميل” لهجوم تصيّد إلكتروني معقد، وصفته بأنه “واحد من أكثر الهجمات تطورًا”، ما دفع الشركة إلى إصدار تحذير عاجل للمستخدمين حول العالم”.

وجاء الكشف عن الهجوم أولاً من قبل نيك جونسون، مطوّر في منصة العملات الرقمية “إيثيريوم”، الذي أوضح في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) “أنه كان ضحية لمحاولة تصيّد خطيرة”. وكتب: “مؤخرًا، كنت هدفًا لهجوم تصيّد إلكتروني شديد التعقيد، يستغل ثغرة في بنية غوغل، وبسبب رفض الشركة إصلاحها، من المحتمل أن نرى المزيد من هذه الهجمات.”

وأشار جونسون إلى “أن الرسالة بدت وكأنها صادرة من بريد رسمي تابع لغوغل، واحتوت على إشعار قانوني مزيف يطلب تسليم بيانات حسابه، وتضمن البريد رابطًا يقود إلى صفحة دعم مزيفة تحاكي تصميم صفحات غوغل الأصلية، حيث طُلب منه تسجيل الدخول”.

وأضاف: “من تلك النقطة، من المحتمل أن يتم سرقة بيانات الدخول، لكنني لم أُكمل العملية لأتحقق من ذلك بنفسي.”

اللافت أن الرسالة اجتازت فحص توقيع DKIM، وهو أحد البروتوكولات المعتمدة للتحقق من صحة الرسائل، ما زاد من مصداقيتها الوهمية وخطورتها.

من جهتها، أكدت غوغل أنها “على علم بنوع الهجوم”، وأشارت إلى “أنها أطلقت تحديثات أمنية فورية لوقف هذا التهديد”.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة ديلي ميل: “لقد عطّلنا الآلية التي سمحت بنجاح هذا النوع من الهجمات، وندعو المستخدمين إلى تعزيز حماية حساباتهم عبر تفعيل المصادقة الثنائية واستخدام مفاتيح المرور (Passkeys).”

كما شددت غوغل على “أنها لا تطلب أي معلومات حساسة من المستخدمين عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك كلمات المرور أو رموز التحقق، كما أنها لا تتصل بالمستخدمين بشكل مباشر”.

ويهدف هذا النوع من الهجمات إلى “خداع المستخدمين بجعل الرسائل تبدو وكأنها صادرة من جهات رسمية أو حكومية، ما يجعلهم أكثر عرضة للكشف عن بياناتهم الشخصية”.