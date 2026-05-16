غوغل تدخل حرب «الإدمان الرقمي».. أداة توقف ذكية

أعلنت شركة غوغل عن حزمة تحديثات ومنتجات جديدة، من أبرزها ميزة مبتكرة تهدف إلى الحد من ظاهرة “التصفح القهري للأخبار السلبية”، عبر إدخال آلية تذكير ذكية تدفع المستخدم إلى التوقف والتفكير قبل فتح بعض التطبيقات، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الاستخدام الواعي للتقنيات الرقمية.

وأطلقت الشركة على الميزة الجديدة اسم “Pause Point” أو “نقطة التوقف”، وهي أداة تتيح للمستخدمين اختيار تطبيقات محددة، ليظهر قبل فتحها عدّ تنازلي يمتد لعشر ثوانٍ، يطلب خلالها من المستخدم التفكير في سبب استخدامه للتطبيق قبل المتابعة.

وخلال هذه المهلة، توفر الأداة خيارات مساعدة مثل تمارين تنفس قصيرة، أو ضبط مؤقت زمني للتحكم في مدة الاستخدام، إضافة إلى إمكانية الانتقال إلى تطبيقات بديلة مثل تطبيقات الكتب الصوتية أو المحتوى الهادئ، في محاولة لتقليل الاستخدام العشوائي والمفرط.

وأوضحت غوغل أن أدوات التحكم التقليدية، مثل تحديد وقت الاستخدام أو حظر التطبيقات بشكل كامل، لم تعد كافية لجميع المستخدمين، مشيرة إلى أن بعضهم يحتاج إلى حلول مرنة تسمح بالاستخدام ولكن بطريقة أكثر وعيًا وانضباطًا.

وفي تفاصيل إضافية، ذكرت الشركة أن تفعيل الميزة سيكون اختياريًا على التطبيقات التي يحددها المستخدم، إلا أن تعطيلها لن يكون مباشرًا، إذ يتطلب إعادة تشغيل الهاتف، وهو ما تعتبره غوغل خطوة إضافية تمنح المستخدم مساحة للتفكير قبل إيقاف الأداة.

وفي سياق متصل بالتحديثات الجديدة، كشفت غوغل أيضًا عن تطوير جديد لأجهزة “Chromebook” تحت اسم “Googlebook”، يعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي “Gemini”، ضمن توجه أوسع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحواسيب المحمولة.

وأكدت الشركة أن هذا التوجه يمثل “إعادة تصور” لفكرة أجهزة الحاسوب المحمولة، بالانتقال من نموذج يعتمد على الخدمات السحابية إلى منظومة أكثر ذكاءً وتفاعلاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هذا وتتجه شركات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير أدوات “الرفاه الرقمي” التي تساعد المستخدمين على تقليل الإدمان الرقمي وإدارة وقت الشاشة، في ظل تزايد المخاوف من تأثير الاستخدام المفرط للتطبيقات على الصحة النفسية والإنتاجية، خصوصًا مع صعود منصات المحتوى السريع والإشعارات المستمرة.