«غوغل» تستخدم الطاقة النووية لدعم «الذكاء الاصطناعي»

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الاثنين، “أن شركة غوغل ستدعم بناء سبعة مفاعلات نووية صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية لتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا من الطاقة الكهربائية”.

وبحسب الشركة، “أبرمت “غوغل” اتفاقيات مع شركة “كايروس بورKairos Power” بهدف الحصول على الطاقة من المفاعلات النووية الصغيرة لتشغيل مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي”.

وجاء في بيان الشركة:”هذه الصفقة هي الأولى من نوعها في العالم، وتهدف لشراء الطاقة النووية من المفاعلات الصغيرة (اس ام ار SMR) التي ستطورها “كايروس بورKairos Power”، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى من الاتفاق تشغيل مفاعل نووي صغير بحلول عام 2030، يليه نشر مفاعلات إضافية حتى عام 2035”.

ووفقاً للصحيفة، هذه هي أول صفقة من نوعها وتهدف إلى المساعدة في سد الحاجة المتزايدة للكهرباء لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وبدء إحياء الطاقة النووية في أمريكا”.

وأشار مايكل تيريل، المدير الأول لشؤون المناخ والطاقة في “غوغل”، “إلى أن الصفقة “ستمكن الشركة من توفير ما يصل إلى 500 ميغاوات من الطاقة الجديدة التي لا يسبب إنتاجها انبعاثات الكربون، وهذه الكمية من الطاقة ستتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، ما سيساعد المزيد من الناس على الاستفادة من الطاقة النووية النظيفة وبأسعار معقولة”.

وأوضح تيريل لصحيفة “فايننشال تايمز”، “أن الخطة تهدف إلى استخدام ستة أو سبعة مفاعلات نووية صغيرة لإنتاج الطاقة، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الكهرباء من هذه المفاعلات ستغذي شبكة الكهرباء الرئيسية في الولايات المتحدة أو ستتصل مباشرة بمراكز البيانات”.

هذا وتسعى “غوغل” لتوسيع مراكز البيانات واستحداث مراكز جديدة وتأمينها بمصادر الطاقة اللازمة، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي”.