غوغل تشدد الرقابة على تطبيقات «أندرويد»

أعلنت غوغل عن خطتها لتشديد الرقابة على تطبيقات نظام أندرويد بدءاً من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المستخدمين وحماية أجهزتهم من التطبيقات غير الموثوقة.

وتشير التقارير إلى أن نظام أندرويد الجديد سيمنع تثبيت التطبيقات الصادرة عن مطورين غير موثوقين، سواء من متاجر خارجية أو مطورين مستقلين، إلى جانب متجر Google Play. وسيخضع كل تطبيق جديد للفحص عبر خدمة Android Developer Verifier المدمجة، التي تتحقق من هوية المطور، وتكشف عن أي مشاكل في الحزمة التطبيقية، وتحدد مدى أمان التثبيت. في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، سيعتمد النظام على ذاكرة محلية للتطبيقات الشائعة والموثوقة، بينما قد يتطلب الاتصال بخوادم غوغل في بعض الحالات.

كما ستقدّم غوغل آلية “رمز التفويض المسبق” لمتاجر التطبيقات، وهي أداة تشفيرية للتحقق من هوية المطور دون الحاجة لاتصال إضافي بالشبكة.

ومن المقرر أن يُطرح أول تحديث لدعم هذه السياسات مع إصدار Android 16 QPR2، على أن تدخل قواعد التحقق حيز التنفيذ لاحقاً.

ولحماية المطورين الشباب والهواة، ستُعفى الحسابات الطلابية والهواة من رسوم التسجيل، مع تقييد نطاق انتشار تطبيقاتهم، مع توفير آلية تفويض التثبيت عبر معرفات الأجهزة، وإمكانية تحويل الحساب إلى حساب كامل للوصول إلى جمهور أوسع.

وأشارت غوغل إلى أنها ستشدد الرقابة على المطورين المخالفين، وستمنع تثبيت التطبيقات غير الآمنة، لضمان بيئة أكثر أماناً لجميع مستخدمي أندرويد حول العالم، بحسب صحيفة ميل.