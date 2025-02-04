«غوغل» تطرح نموذجها الجديد لـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة “غوغل”، “أنها بدأت رسميا بطرح نموذج الذكاء الاصطناعي “Gemini 2.0 Flash” الذي سيوفر للمستخدمين خدمات مميزة”.

وأشارت غوغل إلى أن “الميزة الرئيسية في نموذج Gemini 2.0 Flash هي السرعة العالية في معالجة طلبات وأسئلة المستخدمين، إذ تزعم غوغل أن هذا النموذج يستجيب لأوامر المستخدمين بسرعة أكبر بمرتين مقارنة بنموذج Gemini السابق، كما تحسنت فيه دقة الإجابة والفهم الشامل للمواضيع المعقدة، الأمر الذي يجعله أكثر ملاءمة للتعلم والكتابة والبرمجة، وتم تضمين Gemini 2.0 Flash بشكل افتراضي في تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بشركة غوغل، وللاستفادة من خدماته ما عليك سوى فتح تطبيق Gemini على هاتفك الذكي أو استخدام موقع الويب”.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل، “فإن إصداراتها الأقدم من نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Gemini 1.5 Flash أو 1.5 Pro ستبقى تعمل لدى المستخدمين لعدة أسابيع أخرى، ويمكن للمستخدمين تحديثها بشكل يدوي من خلال قوائم الإعدادات في تطبيقات حواسبهم أو أجهزتهم الذكية”.

كما أعلنت غوغل أن “مستخدمي خدمات Gemini Advanced المدفوعة التي تقدمها يمكنهم اختبار النسخة التجريبية من نموذج Gemini 2.0 Pro التجريبي الجديد، والذي صمم لحل مسائل أكثر تعقيدا، مثل كتابة أكواد البرمجيات، وإنشاء النماذج الرياضية، وتحليل كميات كبيرة من المعلومات”.