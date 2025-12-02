غوغل تطلق تحديثاً يتيح للشركات مراقبة جميع «رسائل الموظفين»!

كشفت شركة غوغل عن تحديث جديد لنظام تشغيل أندرويد يتيح للشركات مراقبة جميع الرسائل النصية المرسلة والمستقبلة عبر هواتف العمل، بما في ذلك رسائل RCS، النسخة المتطورة من الرسائل النصية SMS.

ويهدف التحديث الجديد إلى تمكين المؤسسات من أرشفة كاملة للرسائل، ما يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بمراجعة محتوى الرسائل لأغراض التحقيقات الداخلية أو تسوية النزاعات الوظيفية، مع إعلام الموظف بوجود عملية المراقبة لضمان الشفافية.

وذكرت غوغل أن الميزة تستهدف بشكل خاص الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات خاضعة للوائح صارمة، مثل البنوك وشركات الوساطة والجهات الحكومية، حيث يفرض القانون الاحتفاظ بسجلات دقيقة للاتصالات لضمان الامتثال التنظيمي.

ويتيح التكامل مع تطبيقات الأرشيف التابعة لجهات خارجية الوصول إلى جميع محتويات الرسائل، بما في ذلك النسخ المعدلة أو المحذوفة، ما يعزز قدرة الشركات على التدقيق والمتابعة الدقيقة للاتصالات الرسمية.

ومع ذلك، شددت الشركة على أن التحديث لن يشمل التطبيقات المشفرة مثل واتس آب وتليغرام، لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود الخصوصية في بيئة العمل، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الرسائل النصية الفورية التي تعتبر مساحة شخصية للموظفين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المؤسسات ضغوطًا متزايدة للالتزام باللوائح التنظيمية المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات والاتصالات، في ظل تطور تقنيات الرسائل النصية المتقدمة مثل RCS، والتي تدعم تبادل الوسائط كالصور والفيديو، ما يجعل الأرشفة الدقيقة أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال للقوانين.