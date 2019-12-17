غوغل.. تطلق لأبتوب بدقة فائقة ووزن خفيف

ويعتمد اللابتوب Pixelbook Go على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنين من الكاميرات، التي تتيح تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس واثنين من منافذ USB Type C.