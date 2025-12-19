غوغل تطلق مساعداً رقمياً جديداً بـ«الذكاء الاصطناعي»!

أعلنت غوغل عن إطلاق مساعد رقمي جديد ضمن منصة Google Labs، يهدف إلى تسهيل استخدام المنصة وزيادة استفادة المستخدمين من ميزاتها، مع تقديم تجربة يومية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويقوم المساعد الرقمي الجديد المسمى “CC” بتقديم ملخص يومي للمستخدم، مستندًا إلى بياناته المخزنة في تطبيقات Workspace مثل Gmail وDrive وGoogle Calendar، ليعرض بشكل واضح المهام الأساسية والتحديثات المهمة لكل يوم، ويرسل هذا الملخص مباشرة إلى بريد Gmail في الصباح.

وتتيح هذه الأداة الذكية للمستخدم تخصيص المعلومات والتذكيرات المستقبلية وفق احتياجاته، بما يشمل إعداد مسودات لرسائل البريد الإلكتروني وترتيبها ضمن خطة يومية محددة، إضافة إلى ظهور هذه المسودات على شكل تذكيرات في أيام معينة لضمان تنظيم العمل بشكل أكثر فعالية.

وأشارت غوغل إلى أن المساعد يعمل بالتكامل مع نظام Gemini للذكاء الاصطناعي، ويجمع البيانات بطريقة سلسة لتقديم تجربة رقمية متكاملة، ما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز الإنتاجية الرقمية عبر دمج الذكاء الاصطناعي مع أدوات العمل اليومية.

ويتوفر هذا المساعد في مرحلة اختبار حاليًا للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، والمشتركين في خدمات Google Labs، قبل أن يتم تعميمه على نطاق أوسع لاحقًا.

ويأتي إطلاق هذا المساعد الرقمي في إطار منافسة متصاعدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتقديم حلول ذكاء اصطناعي شخصية للمستخدمين، مع التركيز على دمج المهام اليومية والأعمال المكتبية.

ويعكس هذا التوجه تحولًا نحو تعزيز الإنتاجية الرقمية عبر المساعدات الذكية، حيث يمكن للمستخدمين إدارة البريد الإلكتروني والملاحظات والمهام اليومية بشكل أكثر تنظيمًا، وتقليل الوقت الضائع في التنقل بين التطبيقات.

ويُذكر أن غوغل سبق أن أطلقت أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Gmail وDocs، لكنها الآن توسع هذه الإمكانيات لتصبح تجربة يومية متكاملة ومخصصة لكل مستخدم.