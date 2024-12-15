«غوغل» تطلق ميزة للبحث عن المعلومات بسرعة فائقة

أعلنت شركة “غوغل”، “عن نظام التشغيل الجديد “Android XR“، المخصص للعمل مع الخوذ والنظارات الذكية المدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي”.

وأشارت غوغل، “إلى أن نظام التشغيل الجديد حصل على برمجيات الذكاء الاصطناعي Gemini، والتي لها القدرة على تحليل ما يراه أو يسمعه مستخدم النظارة أو الخوذة الذكية، كما تقدم هذه التقنيات للمستخدم سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات الصوتية والبيانات المكتوبة، وتمكنه من البحث بسرعة عن مختلف أنواع المعلومات عبر الإنترنت”.

وقالت الشركة، “إنها تعاونت في تطوير Android XR”” مع شركة “سامسونغ”، والعديد من الشركات التي تطوّر تقنيات الواقع الافتراضي، ومن المفترض أن يطرح نظام التشغيل الجديد مع خوذ سامسونغ الذكية التي ستظهر العام القادم”.

وأشارت إلى أنها “ستحسن تطبيقات يوتيوب وGoogle Maps وتطبيقات الصور لتكون ملائمة لنظام التشغيل الجديد، كما ستوفر لمطوري التطبيقات إمكانية طرح تطبيقاتهم لهذا النظام من خلال متجر “Google Play.

وبحسب الشركة، “تتوفر حاليا نسخة تجريبية من Android XR لمطوري البرامج فقط، ويمكن اختبارها مع نظارات Samsung Project Moohan الذكية المزودة بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2”.