غوغل تُطلق هاتف الأحلام.. يفوق آيفون وغالاكسي في القوة والتقنيات

في خطوة جريئة لمنافسة كبار السوق، أعلنت غوغل عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “بيكسل 10 برو إكس إل” (Pixel 10 Pro XL) ضمن مجموعتها الأحدث من الأجهزة، ليكون أحد أبرز المنافسين لهواتف آبل وسامسونغ الرائدة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، بأبعاد 162.8×76.6×8.5 ملم ووزن 221 غرامًا، مع دعم تقنية eSIM للاتصال بالشبكات دون الحاجة لشرائح تقليدية.

وشاشته LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1344×2992 بيكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة/م²، وكثافة عرض تقارب 482 بيكسل/إنش، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 وقابل للتحديث، مع معالج Google Tensor G5، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وخيارات تخزين بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

والقدرات التصويرية جاءت بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة (50+48+48 ميغابكسل) تشمل عدسة periscope telephoto وأخرى ultrawide، قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية 42 ميغابكسل.

والهاتف مزوّد بميزات متقدمة تشمل منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 3.2، شريحة NFC، ماسح بصمات مدمج في الشاشة، مستشعر لقياس حرارة الجسم، وتقنيات للاتصال عبر الأقمار الصناعية لطلب النجدة، إضافة إلى ميزة Circle to Search المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

والبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 39 واط، مع إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واط.