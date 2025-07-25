غوغل تُفاجئ العالم.. هواتف «بيكسل 10» الجديدة بشاشة مطوّرة وتصميم رائع

في واقعة غير مألوفة أثارت ضجة في الأوساط التقنية، كشفت شركة “غوغل” عن الجيل الجديد من هواتف “بيكسل 10” (Pixel 10) عن طريق الخطأ، قبل أسابيع من إطلاقه الرسمي، وذلك من خلال لافتة ترويجية ظهرت في متجر التطبيقات الرسمي “بلاي ستور” (Play Store).

اللافتة التي رصدها موقع Android Authority أظهرت بوضوح أربعة موديلات جديدة من هواتف الشركة المرتقبة، وهي:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold (النسخة القابلة للطي)

ويعد ظهور هذه النماذج قبل الإعلان الرسمي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ “غوغل”، خاصة وأن التسريب جاء من داخل منصتها الرسمية، ما اعتبره محللون “زلة تسويقية” قد تؤثر على عنصر التشويق المرتبط بإطلاق الهواتف الجديدة.

ماذا أظهرت اللافتة؟

وفقًا للتسريب، حافظت الهواتف الأربعة على الهوية التصميمية المعروفة لسلسلة Pixel 9، مع بعض التحسينات الطفيفة على مستوى الهيكل، بينما لم تُظهر اللافتة مواصفات تقنية دقيقة. ويبدو أن التصميم لا يحمل مفاجآت كبرى، باستثناء لون أزرق جديد ومميز يضاف إلى مجموعة الألوان الكلاسيكية.

ورغم أن الشكل العام يشير إلى تطور في التفاصيل الجمالية، إلا أن غياب أي ذكر لمعالجات أو تحسينات في الكاميرا أو تقنيات الذكاء الاصطناعي أبقى الجمهور في حالة ترقب حذر.

تسريبات متتالية.. وتأثير محتمل على المؤتمر السنوي

جاء هذا الكشف غير المقصود قبل أقل من شهر على موعد مؤتمر “Made by Google” السنوي المقرر عقده يوم 20 أغسطس المقبل، والذي عادة ما تكشف فيه الشركة عن أجهزتها الرائدة.

ومع ظهور التصميمات وموديلات الهواتف علنًا، تساءل مراقبون عما إذا كان للمؤتمر السنوي أي جدوى بعد أن فُقد عنصر المفاجأة، خصوصًا مع تراكم التسريبات في الأسابيع الماضية حول منتجات غوغل.

ماذا نتوقع من حدث “Made by Google”؟

رغم التسريب، لا تزال هناك العديد من المفاجآت المتوقعة خلال المؤتمر، من بينها:

جيل جديد من ساعة Pixel Watch

إصدار محدث من سماعات Pixel Buds

منتجات ذكية جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

استعراض تطورات خدمات غوغل السحابية والبيانات الشخصية

غوغل وتاريخ طويل مع التسريبات

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها “غوغل” لتسريبات غير مقصودة، لكن ما يميز حادثة Pixel 10 أن التسريب جاء من داخل الشركة نفسها وليس عبر مصادر خارجية أو نماذج أولية مسربة، ما يطرح تساؤلات حول ضعف الرقابة التقنية الداخلية في فريق التسويق أو البرمجة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، يتوقع أن تعمد “غوغل” إلى الإعلان عن مواصفات مبتكرة أو مفاجآت تقنية كبرى خلال المؤتمر، لتعويض فقدان عنصر الإثارة في التصميم الخارجي.

https://twitter.com/pixel_updates/status/1948546506602209552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948546506602209552%7Ctwgr%5Eb37d8cf79b56e14e9f6cfd5c596e1821ba8905a5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fit%2F1695934-D985D981D8A7D8ACD8A3D8A9-D8BAD988D8BAD984-D987D988D8A7D8AAD981-pixel-10-D8A5D8B7D984D8A7D982D987D8A7-D8B1D8B3D985D98AD8A7%2F

https://twitter.com/pixel_updates/status/1948197360594727349?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948197360594727349%7Ctwgr%5Eb37d8cf79b56e14e9f6cfd5c596e1821ba8905a5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fit%2F1695934-D985D981D8A7D8ACD8A3D8A9-D8BAD988D8BAD984-D987D988D8A7D8AAD981-pixel-10-D8A5D8B7D984D8A7D982D987D8A7-D8B1D8B3D985D98AD8A7%2F