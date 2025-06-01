غوغل تقدم أداة رائعة لـ«تحرير الصور» بتقنيات الذكاء الاصطناعي

احتفلت شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل” بالذكرى العاشرة لإطلاق خدمة الصور “Google Photos” عبر الإعلان عن إطلاق أداة تحرير جديدة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز قدرات المستخدمين الإبداعية وتوسع من نطاق الخدمة التي يستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم.

والأداة الجديدة، التي تحمل اسم “Reimagine and Auto Frame”، كانت سابقاً مقتصرة على هواتف “بيكسل” الذكية التابعة لغوغل، لكنها أصبحت الآن متاحة لشريحة أوسع من مستخدمي أجهزة أندرويد، على أن تصل إلى أجهزة “آي أو إس” لاحقاً هذا العام.

تحرير بصري بذكاء غير مسبوق

تعتمد خاصية “Reimagine” على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعديل الصور بشكل إبداعي عبر أوامر نصية، مما يتيح للمستخدم مثلاً استبدال سماء قاتمة بأخرى زرقاء صافية أو إعادة تشكيل الخلفيات بطريقة ذكية دون المساس بالعناصر الأساسية في الصورة، أما خاصية “Auto Frame”، فتقدم طرقاً مبتكرة لإعادة تأطير الصور من خلال القص، التوسيع، أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أجزاء جديدة من الصورة لملء الفراغات، ما يجعل الصور أكثر تنسيقاً وتكاملاً بصرياً.

كل أدوات التحرير في مكان واحد

تقول “غوغل” إن أدوات التحرير الجديدة تهدف إلى تجميع كل إمكانات تعديل الصور في مكان واحد، مع تقديم اقتراحات ذكية مبنية على تحليل الصورة. ويمكن للمستخدم الآن النقر على أجزاء محددة من الصورة للحصول على تعديلات تلقائية مثل تحسين الإضاءة أو إزالة عناصر غير مرغوب فيها، كما تقدم ميزة “تحسين الذكاء الاصطناعي” تعديلات مركبة بضغطة واحدة تشمل وضوح الصورة وتناسق الألوان.

مشاركة ذكية وعملية

إضافة إلى أدوات التحرير، أعلنت “غوغل” عن ميزة جديدة لتسهيل مشاركة الصور عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء رموز لألبومات الصور ومشاركتها مع الآخرين لعرضها أو المساهمة فيها، ويُنتظر أن تُستخدم هذه الميزة على نطاق واسع في المناسبات الاجتماعية، مثل حفلات الزفاف أو الرحلات الجماعية.

التوسّع يبدأ هذا الشهر

ستبدأ غوغل بإطلاق الميزات الجديدة على مراحل لأجهزة أندرويد اعتباراً من يونيو، مع وعود بإتاحتها لمستخدمي iOS لاحقاً خلال العام، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية غوغل لتعزيز مزايا “Google Photos” وتحويله من مجرد تطبيق لتخزين الصور إلى منصة إبداعية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبهذا التحديث، تواصل “غوغل” إعادة تعريف تجربة الصور الرقمية، مستفيدة من قدراتها في الذكاء الاصطناعي لتقديم أدوات مبتكرة تمنح المستخدمين حرية أكبر في سرد قصصهم البصرية بأساليب فنية لا تحتاج إلى خبرة مسبقة في التصميم أو التعديل.