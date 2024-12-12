«غوغل» تكشف أحدث تطبيقاتها في مجال «الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة “غوغل” عن أحدث برمجياتها وتطبيقاتها التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وكشفت “غوغل”، عن “نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.0، وهو نموذج برمجي كبير مطوّر عن نموذج Gemini 1.5”.

وأشارت غوغل إلى “أن النموذج الجديد لديه قدرات أكبر في توليد ومعالجة النصوص وإنشاء الصور والفيديوهات مقارنة بنماذج Gemini السابقة، كما يمكن للمبرمجين الاعتماد عليه في تطوير البرامج والتطبيقات”.

كما أعلنت “غوغل”، عن “مساعد Project Mariner الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل مع متصفح Chrome، وأوضحت أن المستخدم يمكنه استخدام هذا المساعد في أمور متنوعة مثل الحصول على معلومات معينة عبر الإنترنت أو التحكم بجهاز الكمبيوتر عبر الأوامر الصوتية”، كما “يمكن الاستفادة من Project Mariner أيضا في عمليات البحث وشراء المنتجات عبر الإنترنت، إذ يقوم المساعد بالبحث عن منتج معين ويقدم للمستخدم أفضل الخيارات والمعلومات عن أسعاره وأماكن بيعه”.

وكشفت “غوغل”، أيضا عن “أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى Deep Research ، يمكن الاعتماد عليها في عمليات البحث على الإنترنت، وتقدم هذه الأداة للمستخدم بيانات تفصيلة ودقيقة عن أمور ما يحاول البحث عنها عبر الشبكة العنكبوتية”.