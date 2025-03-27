«غوغل» تكشف أحدث نماذجها لـ«الذكاء الاصطناعي».. ما ميزاته؟

أعلنت شركة “غوغل”، “عن نموذج “ذكاء اصطناعي” جديد طوّرته ليقدم للمستخدمين ميزات وقدرات فائقة في معالجة البيانات”.

وأشارت “غوغل”، “إلى أن نموذج Gemini 2.5 Pro يعتبر أحدث جيل من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة للاستدلال والتفكير العميق قبل تقديم الإجابات للمستخدمين”.

ووفق الشركة، “بالمقارنة مع النماذج السابقة، مثل Gemini 2.0 Flash Thinking، يُظهر النموذج الجديد تقدما كبيرا، فتبعا لغوغل فإن هذا النموذج تفوّق في اختبارات LMArena المخصصة لمعرفة الأشياء التي يفضلها المستخدم، وكذلك في اختبارات AIME 2025 للرياضيات، واختبارات وGPQA diamond للعلوم، واحتل المركز الأول في اختبارات Humanity’s Last Exam التي تقيس إمكانية المعرفة والتحليل المنطقي للبرمجيات”.

ونوهت الشركة “إلى أن جميع نماذجها القادمة للذكاء الاصطناعي ستعتمد على تقنيات الاستدلال المنطقي، وأن نموذج Gemini 2.5 Pro سيكون متاحا للمطورين عبر منصة Google AI Studio، وكذلك لمستخدمي تطبيق Gemini عبر اشتراكات Gemini Advanced المدفوعة، والتي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 20 دولارا شهريا”.

هذا ويرى الخبراء، “أن نموذج Gemini 2.5 الجديد من غوغل سيكون منافسا قويا لنماذج o1 من OpenAI ونماذج “الذكاء الاصطناعي” الجديدة التي أعلنت عنها “ميتا” وغيرها من الشركات الرائدة في مجال البرمجيات”.