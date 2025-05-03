غوغل تكشف المستقبل.. تجربة تفاعلية مذهلة بدعم الذكاء الاصطناعي!

بدأت شركة غوغل بطرح ميزة جديدة تحت اسم “AI Mode” ضمن نتائج البحث، لتتيح للمستخدمين تجربة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير أسلوب التفاعل مع محرك البحث وتقديم محتوى أكثر تخصيصًا وفائدة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Digital Trends المتخصص في أخبار التقنية، فإن ميزة “AI Mode” تختلف عن ميزة “AI Overview” التي كانت غوغل قد أدرجتها سابقًا كجزء من نتائج البحث، حيث توفر الميزة الجديدة إمكانية التفاعل المباشر مع روبوت دردشة يقدم إجابات مخصصة ومستمرة بناءً على استفسارات المستخدم.

الميزة، التي كانت متاحة سابقًا بشكل تجريبي ضمن Google Labs، بدأت الآن في الظهور لدى نسبة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن تتوسع تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة. وتظهر “AI Mode” على شكل علامة تبويب جديدة في صفحة نتائج البحث، وبالنقر عليها يتمكن المستخدم من التفاعل مع مساعد ذكي يستعرض معلومات تتعلق بموضوع البحث.

فعلى سبيل المثال، إذا قام المستخدم بالبحث عن متاجر تبيع أثاثًا كلاسيكيًا، فإن “AI Mode” يعرض له المتاجر القريبة، إضافة إلى بيانات مثل مدى الازدحام الحالي، مع خيارات مباشرة للاتصال أو الحصول على الاتجاهات.

وتهدف غوغل من خلال هذه الميزة إلى دعم المستخدمين في عمليات البحث الاستكشافية، مثل مقارنة المواد المختلفة المستخدمة في صناعة الملابس، أو التعرف على الأدوات المطلوبة لممارسة هواية معينة، كما يمكن لـ”AI Mode” توجيه المستخدم إلى أماكن شراء المنتجات أو المستلزمات ذات الصلة.

ومن أبرز مزايا الميزة الجديدة أن روبوت الدردشة سيكون قادرًا على تذكر عمليات البحث السابقة والمعلومات التي قدمها المستخدم، مما يسمح بالعودة إلى المحادثات السابقة واستئنافها دون الحاجة إلى إعادة صياغة الطلبات.

ورغم المزايا التفاعلية، لا تخلو الميزة من مخاوف تتعلق بدقة المعلومات، وهي إشكالية شائعة في أدوات الذكاء الاصطناعي، غير أن غوغل أكدت أن “AI Mode” يعتمد على مصادر بيانات متعددة، ويعمل بتحديثات فورية، ما يمنحه دقة أعلى في تقديم المحتوى.