غوغل تكشف عن هاتف الأحلام.. أداء خرافي وتصميم فخم!

دخلت غوغل بقوة في سوق الهواتف الذكية مع إطلاقها لهاتفها الجديد Pixel 10 Pro XL، الذي يعد بأداء فائق ومواصفات تقنية متقدمة تصنع فارقاً حقيقياً بينه وبين منافسيه من سامسونغ وآبل. الهاتف يجمع بين التصميم الفخم والقدرات العالية، ليكون خياراً مثالياً لعشاق التكنولوجيا والابتكار.

وبحسب الشركة، جاء الهيكل مصنوعاً من أجود المواد، مع مقاومة كاملة للماء والغبار وفق معيار IP68، مما يضمن متانة استثنائية في مختلف الظروف. أبعاد الهاتف (162.8 × 76.6 × 8.5 ملم) ووزنه الخفيف 221 غراماً، توفر سهولة في الاستخدام والراحة في اليد.

وشاشة LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة تسرّ العين بجودتها الفائقة، حيث تعرض بدقة 1344 × 2992 بيكسل مع تردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، ما يجعل تجربة المشاهدة مدهشة حتى تحت ضوء الشمس المباشر. كثافة البيكسلات 482 بيكسل لكل إنش تضفي وضوحاً حاداً لكل تفصيلة.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد 15” القابل للتحديث، مع معالج Google Tensor G5 المتطور الذي يعزز سرعة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى معالج الرسوميات Mali-G715 MC7، ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت، ما يكفي لتخزين كل بياناتك وتطبيقاتك دون عناء.

والكاميرا الأساسية ثلاثية العدسات بدقة (50 + 48 + 48) ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة وعدسة periscope telephoto لالتقاط تفاصيل دقيقة من بعيد، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K لمستوى احترافي من التصوير. كاميرته الأمامية بدقة 42 ميغابيكسل تضمن صور سيلفي واضحة ونقية.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC للمدفوعات الإلكترونية، مع ماسح بصمات أصابع مدمج في الشاشة لتعزيز الأمان، ويبرز الهاتف بخاصية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ميزة جديدة تعزز الأمان في ظروف العزل أو انعدام تغطية الشبكة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 39 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 23 واط، لتضمن استمرار الاستخدام لفترات طويلة مع فترات شحن قصيرة.