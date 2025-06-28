غوغل تكشف هاتف المستقبل.. ذكاء اصطناعي واتصال مباشر بالأقمار الصناعية!

أعلنت التسريبات الحديثة عن مواصفات هاتف غوغل المنتظر Pixel 10، الذي يعِد بإحداث نقلة نوعية في سوق هواتف أندرويد من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قدرة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، لتوفير تجربة متقدمة للمستخدمين في كل الظروف.

ووفق التسريبات، يحمل Pixel 10 تصميمًا متميزًا متوافقًا مع معايير الحماية IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مع هيكل يحميه زجاج Gorilla Glass Victus 2 عالي الصلابة على الواجهتين الأمامية والخلفية، مما يعزز مقاومة الهاتف للصدمات والخدوش.

وبحسب المعلومات، شاشة الهاتف من نوع LTPO OLED بقياس 6.3 بوصة، توفر دقة عرض تصل إلى 2424×1080 بكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة لكل متر مربع، ما يضمن وضوحًا وتباينًا ممتازين حتى في أشد ظروف الإضاءة.

أداء فائق مع معالج Google Tensor G5 ونظام أندرويد 16

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 القابل للتحديث، مع معالج Google Tensor G5 الجديد، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت، ما يوفر أداءً سلسًا وقادرًا على التعامل مع التطبيقات والألعاب الثقيلة.

وزُود Pixel 10 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة (48+12+10.8) ميغابيكسل، تشمل عدسة Telephoto لتكبير الصور وعدسة Ultrawide لتغطية أوسع، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميغابيكسل مع عدسة Ultrawide تتيح تسجيل فيديوهات عالية الجودة بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، ما يلبي احتياجات محبي التصوير الفوتوغرافي والفيديو الاحترافي.

ويبرز Pixel 10 بدمجه لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من خلال ميزة “Circle to Search” التي تتيح البحث السريع والمساعدة الذكية، إلى جانب دعم تقنية طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية، التي تمكّن المستخدم من إرسال نداءات طوارئ حتى في المناطق التي تفتقر إلى تغطية شبكات الاتصال التقليدية.

بطارية تدوم طويلًا وشحن سريع ولاسلكي

يحمل الهاتف بطارية بسعة 4970 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 29 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، ما يضمن للمستخدم وقت استخدام طويل وسرعة في إعادة شحن الجهاز.

ويشمل الهاتف منفذين لشرائح الاتصال (Dual SIM)، ومنفذ USB Type-C 3.2 لنقل البيانات والشحن، وماسح بصمة مدمج داخل الشاشة، بالإضافة إلى شريحة NFC، مما يعزز من سهولة الاستخدام والتواصل مع الأجهزة الأخرى.

هذا وتتجه غوغل من خلال Pixel 10 إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية، حيث تجمع بين التصميم المتين، والأداء القوي، والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والاتصال بالأقمار الصناعية، لتقديم هاتف ينافس بقوة ضمن الفئة العليا لهواتف أندرويد.