«غوغل» تُخطط لحذف حسابات «جي ميل» غير النشطة

تعتزم شركة “غوغل” الأمريكية، بدء حذف حسابات بريد “جي ميل” غير النشطة ابتداء من الشهر المقبل، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تحرير مساحة التخزين وتحسين أداء الخدمة.



وأعلنت “غوغل” أنها ستبدأ في تطبيق سياسة جديدة تتعلق بإدارة المحتوى غير النشط في حسابات “جي ميل”، وذلك بحذف البيانات من الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول إليها لمدة طويلة.

وأوضحت الشركة أنها سترسل إشعارات للمستخدمين قبل حذف الحسابات، لتعطيهم الفرصة لتسجيل الدخول والاحتفاظ بحساباتهم، وستتضمن هذه الإشعارات توجيهات حول كيفية الحفاظ على الحساب نشطًا.

وأشارت “غوغل” إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين خدماتها وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين، مشيرة إلى أنها تعمل على تحرير مساحة التخزين وتحسين أداء الخدمة.

وتوصي “غوغل” المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حسابات “جي ميل” الخاصة بهم بشكل دوري، لضمان عدم حذفها.

وتشدد الشركة على أن المستخدمين الذين لا يتمكنون من تسجيل الدخول لأي سبب من الأسباب يمكنهم استعادة حساباتهم من خلال خدمة استعادة الحساب.