«غوغل» تُطلق مبادرة لتعزيز أمن الإنترنت

في ظل تطور التكنولوجيا والتي حملت في جزء منها انتهاك للخصوصية وارتكاب الجرائم الإلكترونية، أعلنت شركة “غوغل” جوجل عن مبادرة لتوفير أدوات واستثمارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستقدم موردا جديدا مفتوح المصدر مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يستخدم تحديد نوع الملف للمساعدة في اكتشاف البرامج الضارة.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم توفير الأداة، التي يتم استخدامها بالفعل لحماية المنتجات بما في ذلك البريد الإلكتروني “جي ميل Gmail”، و”غوغل درايف Google Drive” مجانا.

ولفتت الشركة إلى أنها ستوضّح بالتفصيل خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمان، كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع السيبراني، كما ستقترح إجراء أبحاث متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

هذا ويقصد بمصطلح الأمن السيبراني، كيف يتم حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات من التهديدات الرقمية التي يقوم بها قراصنة التكنولوجيا.

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن سينطلق اليوم السادس عشر من فبراير، ولمدة يومين، حيث سيجتمع سياسيون وخبراء أمنيون من كافة بقاع العالم في بافاريا بألمانيا.