«غوغل» تُطلق نموذجها الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي «جيميني»

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية إطلاقها نظام الذكاء الاصطناعي “جيميني Gemini” الذي يُعد منافسة مباشرة لنموذج «GPT – 4» من «OpenAI» مع تركيز كبير على تعدد الوسائط والقدرات المتنوعة، وذلك في خطوة تمثل تطوراً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأطلقت “غوغل” نظام “جيميني” والذي تعتبره نموذج الذكاء الاصطناعي ذا القدرة الأكبر من بين منتجاتها والذي أظهر العديد من القدرات في فيديو نشرته “غوغل” على موقعها على يوتيوب.

وأشارت “غوغل” إلى أن “جيميني” صُمم ليكون متعدد الوسائط منذ البداية، إذ جرى تدريبه على أنواع مختلفة من البيانات، حيث يُمكّن هذا التنوع “جيميني” من فهم ومعالجة المدخلات المتنوعة مثل النصوص، والأكواد البرمجية، والصوت، والصور والفيديو بطريقة سلسة ومتكاملة.

وبحسب تقرير لموقع “سي إن بي سي” يشمل جيميني عدة فئات من الذكاء الاصطناعي منها “جيميني إلترا” (Gemini Ultra)، هي الفئة الأكبر والأكثر قدرة؛ و”جيميني برو” (Gemini Pro)، الذي ينجز مجموعة واسعة من المهام، و”جيميني نانو” (Gemini Nano) الذي سيتم استخدامه لمهام وأجهزة محمولة محددة.

وتخطط الشركة في الوقت الحالي، لإتاحة “جيميني” للعملاء من خلال “غوغل كلود” (Google Cloud) ليتمكنوا من استخدامه في تطبيقاتهم الخاصة.

ووفقاً للتقرير، فإنه يمكن للمطورين وعملاء المؤسسات بدءا من 13 ديسمبر الحالي الوصول إلى “جيميني برو” عبر “جيميني إيه بي آي” (Gemini API) المتاحة في غوغل “إيه آي ستوديو” (Google AI Studio) أو من خلال أدوات “غوغل كلود فيرتيكس إيه آي” (Google Cloud Vertex AI)؛ وهي أدوات يستخدمها المطورون لبناء تطبيقات تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من غوغل.

وسيتم استخدام “جيميني” أيضا لتشغيل منتجات غوغل مثل برنامج “بارد شات بوت” (Bard chatbot) و”سيرش جينيتيف إكسبيرينس” (Search Geneative Experience) والمعروف اختصارا بـ”إس جي إيه” (SGE)، والذي يحاول الإجابة عن استفسارات البحث بنص على شكل محادثة، وهو غير متاح على نطاق واسع حتى الآن.

وقالت الشركة إنه في اختبار نموذج “جيميني” تفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة عبر أكثر من 20 معيارًا يستخدمها عادة باحثو الذكاء الاصطناعي لتقييم فهم القراءة للخوارزمية، والقدرة الرياضية، ومهارات التفكير متعدد الخطوات.