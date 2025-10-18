«غول المخدرات ورفاقه مهزومون».. مدفيديف يردّ على تصريحات ترامب!

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي اعتبرت أن روسيا وأوكرانيا هما المنتصران في الصراع الجاري، واصفاً هذه التصريحات بأنها غير صحيحة.

وقال مدفيديف إن نهاية الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تُعلن بانتصار نظام كييف، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالحاجة الروسية للانتصار، بل بأن “عصابة بانديرا الموجودة في كييف لن يُنظر إليها كطرف منتصر تحت أي ظرف من الظروف”.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورفاقه يدركون أن منافسيه السياسيين والقوى النازية الجديدة لن يسامحوه على خسارة الأراضي، وأن نهاية الحرب تعني زوال النظام القائم في كييف.

وأشار مدفيديف إلى أن كلمات ترامب بشأن إعلان الطرفين فائزين لا تتوافق مع الواقع الحالي للأزمة، مؤكداً أن “غول المخدرات ورفاقه مهزومون”.

وكان ترامب قد صرح خلال لقاء مع زيلينسكي على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، أن الوقت قد حان لوقف القتل وإبرام صفقة، وأن الجانبين سيعلنان أنفسهما فائزين، قائلاً: “فليحكم التاريخ”.