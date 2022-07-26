«غويريني”: اتفقت مع «أكار» على دعم القوات المسلحة الليبية في أقرب وقت ممكن

قال وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية “لورنزو غويريني” ” أنه اتفق مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار خلال الاجتماع الحكومي الدولي في أنقرة على استكشاف مجالات التعاون الممكنة لدعم القوات المسلحة الليبية، في أقرب وقت ممكن

وأوضح “غويريني” أمام لجنة مشتركة للجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إن ليبيا “محطة لظاهرة عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع التي تنبع من منطقة الساحل”.

وبينّ “غويريني” أن من بين العناصر التي تثير القلق داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، استمرار وجود المرتزقة والميليشيات الأجنبية ، و “الجمود السياسي- المؤسسي الجديد، الذي يمكن أن يكون نذيرًا لصراعات واشتباكات جديدة بين مختلف الفصائل في الميدان”.

وأوضح الوزير، فيما بعد، أن الالتزام العسكري لروما في ليبيا يتمثل في مهمة المساعدة مياسيت والمهمات البحرية “البحر الآمن” على المستوى الوطني و “إيريني” تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وأشار “غويريني” إن ليبيا تعتبر “”دولة الاهتمام الرئيسي”، لافتا إلى أهميتها في قطاع الطاقة وقضايا الأمنية مع إيطاليا.

وأكد غويريني على أن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى أن يكون لها بصمة في ليبيا وأن تواجه الصورة المعقدة” بـ “البرودة”.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء