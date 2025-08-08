غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية.. موقف عابر أم قطيعة طويلة!

أفادت تقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتزم الاستمرار في مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” سنوياً لأفضل لاعبي العالم، والمقرر إقامته في 22 سبتمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت صحيفة “إل ديسماركي” الإسبانية أن السبب وراء قرار المقاطعة يعود إلى توتر العلاقة بين ريال مدريد ولجنة منح الجائزة، خاصة بعد الكشف عن قائمة المرشحين التي تضمنت لاعبين من النادي، حيث التزم ريال مدريد بالصمت وعدم الاحتفال بترشح لاعبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، خلافاً لما تفعله الأندية الأخرى.

ويُذكر أن ريال مدريد لم ينسَ موقف العام الماضي، حين كان البرازيلي فينسيوس جونيور مرشحًا قويًا للفوز بالجائزة لكنه لم يحضر الحفل، فيما حصل رودري هيرنانديز من مانشستر سيتي على الجائزة، كما غاب ممثلو النادي الملكي عن الحفل رغم فوز مدربه السابق كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.

يبدو أن هذا الخلاف ينعكس على موقف النادي الذي يختار عدم المشاركة في الحفل حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين ريال مدريد ومجلة “فرانس فوتبول”.

