غياب مفاجئ لهدّاف الدوري.. رونالدو خارج مواجهة النصر والأخدود

في تطور مفاجئ قبيل جولة حاسمة في دوري “روشن” السعودي للمحترفين، تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة نادي النصر في مباراته أمام الأخدود، المقررة اليوم الاثنين، وذلك بسبب الإصابة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الغياب على سباق الصدارة وسباق الهدافين في الدوري.

وأفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، سيغيب عن مباراة فريقه أمام مضيفه الأخدود غداً الاثنين، في الجولة 31 من دوري “روشن” للمحترفين.

ونقل الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة “X” أن رونالدو لم يشارك في تدريبات الفريق أمس الأحد، بسبب الإصابة، إلى جانب زميله المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

وأوضح المصدر أن النجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 40 عاماً، اكتفى بخوض تدريبات علاجية داخل عيادة نادي النصر، ليغيب بذلك عن المباراة بشكل رسمي.

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 23 هدفاً، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الشباب.

ويُعد كريستيانو رونالدو من أبرز النجوم في دوري “روشن” منذ انضمامه إلى نادي النصر في يناير 2023، حيث ترك بصمة قوية من خلال أدائه اللافت وتسجيله للأهداف، ويأتي غيابه في مرحلة حساسة من الموسم، بينما ينافس النصر على مراكز الصدارة، كما يشكل صراعه على لقب الهداف إحدى أبرز ملامح الموسم، وسط تنافس محتدم مع مهاجمين بارزين أبرزهم عبد الرزاق حمد الله.

المباراة القادمـة 🔜#النصر_الاخدود 🆚

التاسعة مساء الاثنين ⏱️ pic.twitter.com/V4mTkEhtE5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 10, 2025