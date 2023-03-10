“غير مقبول”.. رئيس المنظمة الدّولية للهجرة يتحدّث عن أماكن الاحتجاز في ليبيا

قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إنّ هناك حوالي 5 آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز الرّسمية بليبيا، لكنّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين.

وأوضح فيتورينو خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية المراسلين بالأمم المتحدة في جنيف أنّ الوضع لا يزال غير مقبول من حيث انتهاك حقوق المهاجرين في البلاد وأن الاحتجاز ليس حلاّ.

وذكر رئيس المنظمة الدولية للهجرة: لكننا قلقون من وجود مراكز احتجاز غير رسمية لا تعلم بها أيّ وكالة أو يمكنها الوصول إليها.

وتابع فيتورينو أنّهم يعتقدون أنه من الضّروري ضمان مسارات منتظمة لمنع المهاجرين من اللجوء إلى استراتيجيات سلبية بما في ذلك اللجوء إلى المهرّبين والمتاجرين بالبشر.