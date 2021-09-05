غينيا.. انقلابيون يُعلنون القبض على الرئيس وحل مؤسسات الدولة

شهدت غينيا، اليوم الأحد، انقلابا عسكريا، حيث أعلن زعيمه عن اعتقال رئيس الدولة الحالي ألفا كوندي.

وألقى زعيم الانقلابيين، وهو قائد وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني، مامادي دومبوي، كلمة مسجلة، أعلن خلالها أن مؤيديه ألقوا القبض على الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما، مشيرا إلى أن الانقلابيين اتخذوا أيضا إجراءات أخرى، منها حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ودعا دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي ويترأس وحدة المهام الخاصة منذ تشكيلها عام 2018، العسكريين إلى البقاء في ثكناتهم، محملا الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإساءة العدالة وسحق حقوق المواطنين وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد.

هذا وتداولت وسائل إعلام لقطات قيل إنها تظهر رئيس غينيا ألفا كوندي عقب اعتقاله اليوم الأحد جراء انقلاب عسكري شهده بلده.

وتظهر اللقطات الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما، محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة.

وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كوناري وضواحيها، منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيفا في أنحاء العاصمة.