فاجعة تضرب الوسط الرياضي.. وفاة مدرب لـ«ريال مدريد» ولاعب شاب

توفي الهولندي ليو بينهاكر، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب السعودي عن عمر 82 عاما يوم الخميس، وفقا لهيئة الإذاعة الهولندية نقلا عن عائلته.

ونعاه العملاق الإسباني في بيان: “يتقدم ريال مدريد بخالص تعازيه ومواساته لعائلة بينهاكر وأنديته وجميع أحبائه”.

هذا “وتولى بينهاكر القيادة الفنية للعديد من الأندية الأوروبية البارزة خلال مسيرته التدريبية، والتي كان من بينها فريقا أياكس أمستردام وفينورد الهولنديان، اللذان حقق معهما عددا من الألقاب، وشغل منصب المدير الفني لريال مدريد لما يقرب من أربعة مواسم، بدءا من عام 1986 حتى عام 1989، ثم من نوفمبر 1991 إلى عام 1992، وتوج بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع الفريق الملكي، ودرب الهولندي المنتخب السعودي من ديسمبر 1993 وحتى فبراير 1994”.

وبحسب المعلومات المتوفرة بالوسط الرياضي، “جلس بينهاكر على دكة المدربين طوال 52 عاما ودرب عدة أندية أوروبية، أبرزها آياكس أمستردام الذي قاده لإحراز لقب الدوري الهولندي مرتين 1980 و1990 وفاينورد المتوج معه عام 1999، حيث بات أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع الغريمين”.

ووفق المعلومات، “أشرف على تدريب منتخب بلاده في مونديال إيطاليا 1990 وخرج من ثمن النهائي، ومنح ترينيداد وتوباغو أول لها تأهل إلى نهائيات كأس العالم “2006”، وبولندا أول مشاركة في بطولة أمم أوروبا “2008”، ودرب الهولندي المنتخب السعودي من ديسمبر 1993 وحتى فبراير 1994، وأشرف على تدريب المنتخب “الأخضر” في كأس العالم 1994، في أول مشاركة له في المونديال، والتي شهدت تأهله إلى دور الـ16″.

بالفيديو.. وفاة مأساوية للاعب كرة قدم شاب بعد اصطدام بحارس المرمى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية “واقعة مأساوية جديدة في الملاعب بعد وفاة البيروفي هيلار جونزاليس ألتاميرانو لاعب فريق ريال تيتان نورث كارولينا خلال مباراة فريقه في كوبا بيرو”.

وأوضحت الصحيفة “أن الواقعة حدثت في الدقيقة 70 من عمر المباراة خلال اللقاء الذي جمع فريق ريال تيتان نورث كارولينا مع ديفينسور نويفا كاخاماركا”.

وبحسب الصحيفة، “سقط اللاعب صاحب الـ 21 عاما على أرضية الملعب فاقدا للوعي بعد اصطدامه بحارس مرمى المنافس في محاولة حصوله على الكرة حيث تجمع اللاعبون حوله وتم نقله إلى سيارة الإسعاف ومنها إلى المستشفى على الفور”.

وعلق شقيقه في تصريحات إعلامية بالقول “إن الأطباء أكدوا له أن السبب هو تمزق شريان في الرأس نتيجة للصدمة القوية التي تعرض لها أثناء المباراة، إنها مأساة هزت البلاد وأكدت أهمية دور الحكم في وقف المباريات عند حدوث صدمات قوية في الرأس”.

وقال نادي ريال تيتان في بيان له: “ارقد في سلام يا صديقنا، سوف نتذكرك ونتذكر حبك لكرة القدم وعائلتك تتركنا بألم كبير”.

وأضاف البيان: “نتقدم بأحر التعازي لعائلتك في هذا الوقت العصيب.إنهم ليسوا وحدهم، لأن تيتان معهم وعائلة كرة القدم كلها معهم.”

La #FPF lamenta el fallecimiento de Helar Gonzales Altamirano. 🕊️

Nuestro sentido pésame a su familia, amigos y al Club Real Titán. pic.twitter.com/on4WmdSv4W — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) April 9, 2025

#URGENTE: Tragedia en la Copa Perú. Tras permanecer internado varios días en un hospital de Moyobamba, perdió la vida Helar Gonzales Altamirano, jugador del equipo Real Titan Nc. Esto después de chocar con el arquero de Defensor Nueva Cajamarca durante un partido por la Copa Perú pic.twitter.com/PTy3k0Nzvg — Noticias 360 Perú (@Noticias360Peru) April 9, 2025