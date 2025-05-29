فاجعة تعليمية في بني وليد.. وفاة تلميذين بحادث سير أثناء توجههم للامتحان

شهدت مدينة بني وليد، حادث سير أليم أسفر عن وفاة تلميذين من الصف التاسع بمرحلة التعليم الأساسي، هما:عبدالله فرج اشنيشح ومفتاح فرج المغربي، وهما من تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي والثانوي، وذلك أثناء توجههما إلى أداء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025.

وخلف الحادث صدمة كبيرة في الأوساط التعليمية والمجتمعية، حيث أعربت مراقبة التربية والتعليم ببلدية بني وليد عن بالغ الحزن والأسى لفقد اثنين من أبنائها التلاميذ، مقدمة تعازيها ومواساتها القلبية إلى أسر الفقيدين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بيان نعي رسمي، نعت فيه الفقيدين، مؤكدة أن الأسرة التعليمية بكاملها حزينة لهذا المصاب الجلل، الذي جاء في لحظة كان فيها التلميذان يؤديان واجبًا تربويًا ضمن مسيرتهما التعليمية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الفاجعة تُعد خسارة مؤلمة، داعية الله العلي القدير أن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وتشهد مراقبة التربية والتعليم ببني وليد حالة من الحزن والتأثر الشديد، حيث تم تعليق الدراسة ليوم الحادث في بعض المدارس حدادًا على روحي الفقيدين، في حين تم التنسيق لتقديم الدعم النفسي لزملائهما وذويهم.