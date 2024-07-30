فاجعة بإجدابيا.. نمر يفترس طفلا وحكومة «حماد» تمنع تربية الحيوانات المفترسة

توفي الطفل سالم منذر السعيطي من مدينة إجدابيا، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لهجوم من نمر في إحدى المزارع بالمدينة.

وافترس النمر الطفل سالم ذو الـ4 سنوات حيث كان والده يربيه بمزرعته في مدينة إجدابيا.

وعقب الفاجعة الأليمة، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرارا يقضي بمنع نهائي للاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة وتسليمها في مدة أقصاها 15 يومًا للداخلية لإيداعها في الأماكن المخصصة لها.

ونص القرار على منع استيراد وتربية الحيوانات المفترسة في المنازل والمزارع أو أي أماكن خاصة داخل البلاد.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن تتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات اللازمة والعاجلة حيال المخالفين، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، كما يشكل القرار لجنة مختصة بتنفيذ أحكامه.