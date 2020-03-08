فاجعة عائلة كويتية وفاة «8» أطفال أشقاء

أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل [سكاي نيوز]

وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن المتوفين جميعهم أشقاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم 8 أشهر، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأضاف المصدر أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقا في الحادث المأساوي، لافتا إلى أن الحريق شب في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجار ملاحقتها للقبض عليها.

وقال السلمان في تصريح متلفز: ”للأسف تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث الأليم المأساوي الذي وقع في مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث وردنا بلاغ في تمام الساعة 5:5 مساء السبت عن اندلاع حريق في أحد المنازل الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية“.

وأضاف: ”على إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع وباشروا بعمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق وتم إخراج 8 أطفال كانت حالتهم حرجة جدا وتم أخذهم عن طريق فنية الطوارئ الطبية إلى المستشفى وللأسف فارقوا الحياة هناك“.

وتابع حديثه قائلا: ”مراقبة التحقيق في حوادث الحريق تتابع الحادث لمعرفة أسباب الحادث الأليم ورفع التقارير الفنية حوله للوصول للنتائج حول الحادث“.

وقال إنه ”حتى هذه اللحظة طبعا من المبكر جدا التنبؤ بالأسباب التي أدت لمثل هذا الحادث، لأن هناك إجراءات فنية وعينات يتم رفعها من الموقع وتحليلها في المختبر، إلى جانب أخذ أقوال الشهود الذين كانوا في الموقع، ومن ثم ستتبين لنا الأسباب التي أدت لوقوع مثل هذا الحادث وإن كان بفعل فاعل أم لا، ونحن نتمنى ألا يكون بفعل فاعل“.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة تجمع عددا من الأطفال الضحايا الذين فارقوا الحياة في الحريق، إلى جانب نشر أسمائهم وأسماء باقي المصابين في الحادث.

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